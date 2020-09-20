США испытывают беспрецедентную изоляцию

"Спустя 30 дней после первоначального запроса США о возвращении шести резолюций ООН о санкциях против Ирана СБ без каких-либо действий заявил о своем несогласии с США. Соединенные Штаты столкнулись с беспрецедентной изоляцией, и их политика в отношении иранской ядерной сделки с треском провалилась", написал Баидинежад в своем Twitter, комментируя утверждения американских властей о возвращении санкций СБ ООН в отношении Тегерана.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. "Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Ирана, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма", отмечается в заявлении Помпео.

По его словам, в дополнение к эмбарго на поставки оружия, это включает такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке (урана), запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами.

Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

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