1 июн. 2025 г., 12:39
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран представил 23 новых фармацевтических продукта, сэкономив $43 млн на импорте

1 июн. 2025 г., 12:39
??????? ID: 85849551
Иран представил 23 новых фармацевтических продукта, сэкономив $43 млн на импорте

Тегеран, 1 июня, ИРНА – Сегодня в Иране состоялась презентация 23 новых фармацевтических продуктов, разработанных группой компаний Barеkat, специализирующейся на здравоохранении и фармацевтике. В церемонии принял участие министр здравоохранения, лечения и медицинского образования. Ожидается, что запуск производства этих препаратов позволит Ирану сэкономить до 43 миллионов долларов США за счет сокращения импорта.

Большинство из представленных продуктов ранее были импортными, дефицитными или труднодоступными на иранском рынке. Благодаря развитию внутренних производственных мощностей Иран достиг самообеспечения в этой области, что является важным шагом к расширению доступа пациентов к специализированным лекарствам и снижению зависимости от импорта.

Среди новых препаратов представлены важные достижения в различных областях медицины:

* Противораковые препараты: Теперь в Иране производятся такие лекарства, как гефитиниб, золедроновая кислота, абиратерон, плериксафор, гемцитабин, регорафениб и маситентан.

* Сердечно-сосудистые препараты: В этой категории представлены индапамид и сакубитрил/валсартан.

* Неврология и психиатрия: Запущено производство таких препаратов, как алпразолам, мелатонин, ГАМК и 5-HTP.

* Добавки и растительные продукты: Представлен широкий ассортимент продуктов, включая цитруллин малат, Liver TD, Broncho TD, BTD, TD Power, TD Just, Herbo Mind и Ginkgo TD.

*  Вакцины: Разработана вакцина Gardisan для профилактики ВПЧ (вируса папилломы человека), которая может помочь снизить риск развития рака шейки матки и генитальных бородавок.

*  Клеточная терапия: Представлены два важных продукта: WhartoCell и LaViCell.

*  Обезболивающие средства и препараты для операционных: Теперь производятся ропивакаин и лубрикационный гель.

*  Фармацевтическое сырье: Налажено внутреннее производство двух важных фармацевтических субстанций: дезлоратадина и прегабалина.

*  Другие продукты: Также представлен спрей для искусственной слюны.

Эти новые разработки значительно укрепляют фармацевтическую независимость Ирана и улучшают доступность жизненно важных лекарств для населения страны.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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