Иран представил 23 новых фармацевтических продукта, сэкономив $43 млн на импорте

Большинство из представленных продуктов ранее были импортными, дефицитными или труднодоступными на иранском рынке. Благодаря развитию внутренних производственных мощностей Иран достиг самообеспечения в этой области, что является важным шагом к расширению доступа пациентов к специализированным лекарствам и снижению зависимости от импорта.

Среди новых препаратов представлены важные достижения в различных областях медицины:

* Противораковые препараты: Теперь в Иране производятся такие лекарства, как гефитиниб, золедроновая кислота, абиратерон, плериксафор, гемцитабин, регорафениб и маситентан.

* Сердечно-сосудистые препараты: В этой категории представлены индапамид и сакубитрил/валсартан.

* Неврология и психиатрия: Запущено производство таких препаратов, как алпразолам, мелатонин, ГАМК и 5-HTP.

* Добавки и растительные продукты: Представлен широкий ассортимент продуктов, включая цитруллин малат, Liver TD, Broncho TD, BTD, TD Power, TD Just, Herbo Mind и Ginkgo TD.

* Вакцины: Разработана вакцина Gardisan для профилактики ВПЧ (вируса папилломы человека), которая может помочь снизить риск развития рака шейки матки и генитальных бородавок.

* Клеточная терапия: Представлены два важных продукта: WhartoCell и LaViCell.

* Обезболивающие средства и препараты для операционных: Теперь производятся ропивакаин и лубрикационный гель.

* Фармацевтическое сырье: Налажено внутреннее производство двух важных фармацевтических субстанций: дезлоратадина и прегабалина.

* Другие продукты: Также представлен спрей для искусственной слюны.

Эти новые разработки значительно укрепляют фармацевтическую независимость Ирана и улучшают доступность жизненно важных лекарств для населения страны.