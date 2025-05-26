Иран: Запуск новых солнечных электростанций и планы по развитию возобновляемой энергетики

Министр Алиабади, выступая на церемонии запуска проекта в Министерстве энергетики, заверил граждан, что новые электростанции будут введены в эксплуатацию в срок и помогут укрепить национальную электросеть.

Проекты по строительству солнечных электростанций мощностью 3 мегаватта каждый будут реализованы в следующих регионах:

* Восточный Азербайджан: 9 объектов общей мощностью 27 МВт.

* Голестан: 32 объекта общей мощностью 96 МВт.

* Шираз (район распределительной сети): 18 объектов общей мощностью 54 МВт.

* Остров Киш: 10 объектов общей мощностью 30 МВт.

* Бушер: 30 объектов общей мощностью 90 МВт.

Подготовительный этап этих проектов включал в себя такие важные шаги, как поиск земельных участков, получение необходимых разрешений, изучение возможностей подключения к сети, геологические и геодезические исследования, проектирование электростанций на каждом участке, закупка и транспортировка оборудования, а также обеспечение строительной техники и обустройство рабочих площадок. Большая часть этих работ уже успешно завершена на многих объектах.