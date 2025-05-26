26 мая 2025 г., 19:27
Новости ID: 85844553
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран: Запуск новых солнечных электростанций и планы по развитию возобновляемой энергетики

26 мая 2025 г., 19:27
Новости ID: 85844553
Иран: Запуск новых солнечных электростанций и планы по развитию возобновляемой энергетики

Тегеран, 26 мая, ИРНА - Министр энергетики Ирана, Аббас Алиабади, объявил о начале установки оборудования для солнечных электростанций общей мощностью 297 мегаватт в пяти провинциях. Это событие является частью более широкого плана по увеличению производства возобновляемой энергии на 500 мегаватт в четырнадцатом правительстве.

Министр Алиабади, выступая на церемонии запуска проекта в Министерстве энергетики, заверил граждан, что новые электростанции будут введены в эксплуатацию в срок и помогут укрепить национальную электросеть.

Проекты по строительству солнечных электростанций мощностью 3 мегаватта каждый будут реализованы в следующих регионах:

*   Восточный Азербайджан: 9 объектов общей мощностью 27 МВт.

*   Голестан: 32 объекта общей мощностью 96 МВт.

*   Шираз (район распределительной сети): 18 объектов общей мощностью 54 МВт.

*   Остров Киш: 10 объектов общей мощностью 30 МВт.

*   Бушер: 30 объектов общей мощностью 90 МВт.

Подготовительный этап этих проектов включал в себя такие важные шаги, как поиск земельных участков, получение необходимых разрешений, изучение возможностей подключения к сети, геологические и геодезические исследования, проектирование электростанций на каждом участке, закупка и транспортировка оборудования, а также обеспечение строительной техники и обустройство рабочих площадок. Большая часть этих работ уже успешно завершена на многих объектах.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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