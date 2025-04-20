Депутат парламента: Иран серьезно относится к переговорам и не стремится к затягиванию

Эбрагим Резаи в интервью журналистам рассказал о сегодняшнем заседании Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета в воскресенье: «На сегодняшнем заседании комиссии господин Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, был гостем комиссии и представил членам комиссии отчет о втором раунде переговоров между Ираном и США, а также ответил на вопросы членов».

Пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности сказал: «Господин Гарибабади напомнил, что на переговорах в Риме состоялись обсуждения и было достигнуто взаимопонимание относительно общих рамок, повестки дня и технических диалогов. Кроме того, предложения Ирана, разработанные в рамках системы и постановлений вышестоящих органов, ясны, и с нашей точки зрения все санкции должны быть сняты, и это должно привести к экономической выгоде для иранского народа».

Заявив, что, по словам Гарибабади, отмена санкций должна быть такой, чтобы она привела к экономической выгоде для иранского народа, он добавил: «Заместитель министра иностранных дел сказал, что мы не ведем переговоры о праве Ирана на обогащение урана, и обогащение урана является одной из красных линий. Потому что Иран не стремится к ядерному оружию, и обогащение урана в нашей стране осуществляется в мирных целях».

Резаи добавил: Заместитель министра иностранных дел сказал, что экспертные и технические заседания с целью проработки деталей переговоров пройдут в следующую среду косвенно в Маскате; поэтому в настоящее время мы занимаемся проработкой общих принципов переговоров. Резаи добавил: «Заместитель министра иностранных дел сказал, что экспертные и технические заседания с целью проработки деталей переговоров пройдут в следующую среду косвенно в Маскате; поэтому в настоящее время мы занимаемся проработкой общих принципов переговоров».

Пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности добавил: Господин Гарибабади заявил, что основы санкций, то есть законы о санкциях Конгресса и исполнительные указы президента, должны быть обязательно отменены.