Новостные сообщения о требовании к Ирану остановить ядерную программу не соответствуют действительности

Одновременно с завершением второго раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в дипломатическом здании Султаната Оман в столице Италии, началась медиа-волна с целью повлиять на ход этих переговоров. В последних новостных сообщениях были опубликованы медиа-репортажи о требовании Вашингтона остановить ядерную программу Ирана.

Несмотря на эти сообщения, корреспондент IRNA, направленный в Рим, узнал, что такая тема не поднималась ни на переговорах, ни, по сути, Исламская Республика Иран не готова слушать такие требования, которые выдвигались только сионистским режимом в течение последних двух десятилетий.