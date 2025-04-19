19 апр. 2025 г., 19:12
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Новостные сообщения о требовании к Ирану остановить ядерную программу не соответствуют действительности

19 апр. 2025 г., 19:12
??????? ID: 85808143
Новостные сообщения о требовании к Ирану остановить ядерную программу не соответствуют действительности

Тегеран, 19 апреля, ИРНА - По мере завершения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, согласно запланированному графику и определению временных рамок на следующую неделю для проведения третьего раунда, источник, близкий к переговорной команде, сообщил агентству IRNA, что вопрос об остановке мирной ядерной программы Ирана в этих переговорах, по сути, не поднимался.

Одновременно с завершением второго раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в дипломатическом здании Султаната Оман в столице Италии, началась медиа-волна с целью повлиять на ход этих переговоров. В последних новостных сообщениях были опубликованы медиа-репортажи о требовании Вашингтона остановить ядерную программу Ирана.

Несмотря на эти сообщения, корреспондент IRNA, направленный в Рим, узнал, что такая тема не поднималась ни на переговорах, ни, по сути, Исламская Республика Иран не готова слушать такие требования, которые выдвигались только сионистским режимом в течение последних двух десятилетий.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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