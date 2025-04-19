Завершение второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США

Направленный в Рим, второй раунд непрямых переговоров между иранской делегацией во главе с Аббасом Аракчи и американской делегацией во главе со Стивом Виткофом завершился после того, как делегации обеих сторон покинули здание посольства Омана в Риме несколько минут назад.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран вечером в пятницу,18 апреля, прибыл в Рим, столицу Италии, во главе политической и юридической делегации для проведения второго раунда непрямых переговоров с США. Первый раунд этих переговоров состоялся в прошлую 12 апреля, в Маскате, Оман.