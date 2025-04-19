19 апр. 2025 г., 18:43
Новости ID: 85808116
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Завершение второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США

19 апр. 2025 г., 18:43
Новости ID: 85808116
Завершение второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США

Тегеран, 19 апреля, ИРНА - Второй раунд непрямых переговоров между переговорными делегациями Ирана и Соединенных Штатов, который проходил при посредничестве Султаната Оман в дипломатическом представительстве этой страны в Риме, завершился, как и было запланировано. Третий раунд этих переговоров состоится на следующей неделе.

Направленный в Рим, второй раунд непрямых переговоров между иранской делегацией во главе с Аббасом Аракчи и американской делегацией во главе со Стивом Виткофом завершился после того, как делегации обеих сторон покинули здание посольства Омана в Риме несколько минут назад.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран вечером в пятницу,18 апреля, прибыл в Рим, столицу Италии, во главе политической и юридической делегации для проведения второго раунда непрямых переговоров с США. Первый раунд этих переговоров состоялся в прошлую 12 апреля, в Маскате, Оман.

4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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