Иран: Мы ответим быстро и решительно на любую агрессию со стороны США и Израиля

Амир Саид Иравани в понедельник в своем письме на имя Кристины Маркус Лассен, действующего председателя Совета Безопасности, и Антониу Гутерришу, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, заявил: «Исламская Республика Иран серьезно предостерегает от любых военных авантюр и заявляет, что будет быстро и решительно отвечать на любые агрессивные действия или нападения со стороны Соединенных Штатов или их доверенного лица, (в частности) израильского режима, против своего суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов. Полная ответственность за серьезные последствия любых враждебных действий будет полностью возложена на Соединенные Штаты Америки».