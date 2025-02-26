26 февр. 2025 г., 13:16
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Истребители сионистского режима осуществили бомбардировку районов в Сирии

26 февр. 2025 г., 13:16
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Истребители сионистского режима осуществили бомбардировку районов в Сирии

Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Истребители сионистского режима атаковали районы на юге Дамаска и в провинции Дераа, сообщили СМИ.

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Согласно сообщениям сирийских СМИ, истребители израильского режима осуществили бомбардировку объектов в провинциях Риф Дамаск и Дераа.

Некоторые источники сообщили о масштабных полетах истребителей сионистского режима в небе Дамаска, Рифа Дамаска, Дераа и Эль-Кунейтры.

Сирийские СМИ также сообщили о вводе наземных сил армии сионистского режима в некоторые районы провинций Эль-Кунейтра и Дераа одновременно с этими атаками.

Официальные источники до сих пор не предоставили информации о целях этих атак и возможных последствиях, включая жертвы и разрушения.

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