Истребители сионистского режима осуществили бомбардировку районов в Сирии

Согласно сообщениям сирийских СМИ, истребители израильского режима осуществили бомбардировку объектов в провинциях Риф Дамаск и Дераа.

Некоторые источники сообщили о масштабных полетах истребителей сионистского режима в небе Дамаска, Рифа Дамаска, Дераа и Эль-Кунейтры.

Сирийские СМИ также сообщили о вводе наземных сил армии сионистского режима в некоторые районы провинций Эль-Кунейтра и Дераа одновременно с этими атаками.

Официальные источники до сих пор не предоставили информации о целях этих атак и возможных последствиях, включая жертвы и разрушения.