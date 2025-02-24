ХАМАС: Освобождение палестинских заключённых – ключевое условие для обсуждения второго этапа соглашения

По его словам, израильская сторона продолжает нарушать достигнутые договорённости, откладывая процесс освобождения заключённых. «Мы продолжаем взаимодействие с посредниками, обсуждая нарушения условий перемирия со стороны Израиля», – отметил Касем.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что продление первого этапа перемирия или переход к его следующему этапу возможно только при условии соблюдения ранее достигнутых договорённостей. Он также отметил необходимость предоставления чётких гарантий со стороны посредников, включая США, с целью обеспечения выполнения Израилем взятых на себя обязательств.