24 февр. 2025 г., 17:42
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Новости ID: 85761273
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ХАМАС: Освобождение палестинских заключённых – ключевое условие для обсуждения второго этапа соглашения

24 февр. 2025 г., 17:42
Новости ID: 85761273
ХАМАС: Освобождение палестинских заключённых – ключевое условие для обсуждения второго этапа соглашения

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что до начала переговоров о втором этапе соглашения по перемирию и обмену пленными Израиль должен выполнить свои обязательства и освободить седьмую группу палестинских заключённых.

По его словам, израильская сторона продолжает нарушать достигнутые договорённости, откладывая процесс освобождения заключённых. «Мы продолжаем взаимодействие с посредниками, обсуждая нарушения условий перемирия со стороны Израиля», – отметил Касем.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что продление первого этапа перемирия или переход к его следующему этапу возможно только при условии соблюдения ранее достигнутых договорённостей. Он также отметил необходимость предоставления чётких гарантий со стороны посредников, включая США, с целью обеспечения выполнения Израилем взятых на себя обязательств.

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