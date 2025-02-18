Задержан убийца студента Тегеранского университета

Во вторник бригадный генерал Аббасали Мохаммадиан заявил: «Обвиняемые были задержаны в результате технических мероприятий и в ходе предварительного расследования признались в краже и убийстве Амир-Мохаммада Халеги».

Он продолжил: «В ходе предварительного расследования выяснилось, что обвиняемые совершили убийство с целью ограбления».

Бригадный генерал Мохаммадиан добавил: «В этом деле были замешаны пять человек; главным обвиняемым, совершившим убийство и кражу (пассажир мотоцикла), является Ахмад, а водителем мотоцикла - Амир».

Начальник полиции столицы добавил: «Расследование продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена позже. Я также выражаю благодарность судебным органам за сотрудничество и координацию».

Бригадный генерал Мохаммадиан сказал: «Был обнаружен ноутбук покойного Амир-Мохаммада Халеги. Полное раскрытие личности обвиняемых должно быть санкционировано судебными органами».

Он напомнил: «После реконструкции места преступления будет объявлена дополнительная информация. Основным мотивом убийства было ограбление».

Амир-Мохаммад Халеги-Миян, студент бакалавриата факультета управления бизнесом Тегеранского университета, был атакован двумя ворами на мотоцикле с холодным оружием в среду вечером, 24 бахмана, в районе моста Гиша, когда направлялся в общежитие университета. К сожалению, после доставки в больницу Шариати силами скорой помощи, утром в четверг, 25 бахмана, он скончался из-за тяжести травм.