Лидер Ирана: Мягкие угрозы против страны и народа оказались неэффективными

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи вышел к ожидающим его жителям провинции Восточный Азербайджан в хосейние им. Имама Хомейни. Встреча приурочена к восстанию жителей провинции Восточный Азербайджан и Тебриза в феврале 1978 года.

Ключевые моменты выступления Верховного лидера:

Мягкие угрозы

Лидер отметил, что мягкие угрозы представляют собой манипуляцию общественным мнением, создание разногласий и сомнений в основах Исламской революции. Он подчеркнул, что до сих пор врагу не удалось поколебать дух народа и остановить молодежь от активных действий.

Законные ожидания

Несмотря на существующие проблемы и законные ожидания граждан, это не мешает им защищать свою революцию. Это указывает на то, что мягкие угрозы врага до сих пор не сработали.

Роль СМИ

Аятоола Хаменеи призвал владельцев СМИ, журналистов, художников и молодежь, активно использующую социальные сети, сосредоточиться на противодействии мягким угрозам со стороны врага.

Независимость революции

Исламская революция смогла сохранить себя как независимую идентичность и надежный оплот для народов региона и даже за его пределами. Причиной недовольства империалистов и колонизаторов по отношению к Исламской Республике является стойкость и сопротивление иранского народа.

Безопасность

Лидер отметил, что в области жесткой обороны и противостояния физическим угрозам страна не испытывает никаких беспокойств, и уровень готовности для противодействия таким угрозам остаётся высоким, что обеспечивает народу чувство безопасности.