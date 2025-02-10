Ирагчи осудил американско-сионистский заговор по этнической чистке Газы

В воскресенье вечером глава МИД Ирана провел беседу и обменялся мнениями с министром иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, чья страна председательствует в Организации исламского сотрудничества (ОИС), относительно последних событий в оккупированной Палестине и Газе.

В ходе телефонного разговора иранский министр подверг резкой критике опасный и преступный американо-сионистский заговор, целью которого является этническая чистка в Газе и насильственное выселение палестинцев с их родной земли. Он подчеркнул, что этот антигуманный план противоречит всем международным принципам и призвал мировое сообщество к решительному противодействию.

Арагчи также призвал Гамбию, как председательствующую страну в ОИС, приложить усилия для проведения экстренного заседания министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в кратчайшие сроки.

Министр иностранных дел Гамбии, выразив благодарность за внимание Исламской Республики Иран к палестинскому вопросу, приветствовал предложение Министерства иностранных дел Ирана о проведении чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества. Он подчеркнул, что будет консультироваться с другими странами-членами ОИС по этому вопросу.