Газа не получила ожидаемой гуманитарной помощи

Согласно отчету, количество грузовых автомобилей, перевозящих палатки для временного размещения, значительно уступает необходимому, и лишь 208 грузовиков доставили подобное оборудование. При этом в северные и южные районы сектора Газа не было отправлено ни одного мобильного дома или сборных конструкций.

Как сообщается в данном отчете, с момента начала режима прекращения огня в этот регион въехало около 7 926 грузовиков с гуманитарной помощью. Уточняется, что две трети от общего количества грузовых автомобилей с гуманитарной помощью перевозили продовольственные товары. Кроме того, лишь 197 грузовиков с топливом прибыли в Газу, и оно также не было предоставлено организациям гражданской обороны, муниципалитетам и компаниям, занимающимся распределением электроэнергии.

В документе акцентируется внимание на том, что в этот регион не было доставлено никакого оборудования и тяжелой техники, необходимой для проведения работ по разбору завалов и обнаружению тел погибших. Помимо этого, несмотря на острую необходимость в строительных материалах для ремонта и восстановления поврежденных жилых зданий, в сектор Газа не было отправлено ни одной партии груза в данной сфере.