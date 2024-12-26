Директор больницы "Камаль Адван": мы в осаде, ситуация ужасная

«Крайне невыносимой является медицинская и гуманитарная ситуация внутри этой больницы, которая находится в осаде и которой армия сионистского режима угрожает эвакуацией пациентов», - отметил Абу Сафия.

«Мы оказались в ловушке внутри больничных зданий и не можем выйти ни во двор, ни в другие строения, так как любой, кто попытается пошевелиться, будет немедленно обстрелян военными армии израильского режима», - добавил директор больницы.

«Бомбардировка больницы продолжается всю ночь, и ситуация остается ужасающей. В настоящее время мы находимся очень близко к танкам сионистского врага, и каждые несколько минут по больнице ведется стрельба», - заявил он.

В конце своего заявления директор больницы "Камаль Адван" призвал мировое сообщество к немедленному вмешательству для защиты системы здравоохранения, медицинского и санитарного персонала и пациентов этой больницы.