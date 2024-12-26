Захарова: РФ рассчитывает на беспристрастность МАГАТЭ к мониторингу объектов Ирана

"Мы рассчитываем, что МАГАТЭ сумеет обеспечить объективность и беспристрастность мониторинга в рамках своего технического мандата, не ударяясь в политику, не поддаваясь на абсолютно извращенные уловки западного лагеря, - сказала дипломат в ходе брифинга. - Видим в этом непременный залог конструктивного сотрудничества между агентством и Ираном, за укрепление которого мы неизменно выступаем".

Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил о возможности создания Ираном ядерного оружия. По ее словам, "подобные манипуляции, которые предпринимаются в расчете выставить МАГАТЭ соучастником, а иногда даже и инициатором политических нападок на Тегеран, всегда преследуют одну цель - представить ядерную программу Ирана в качестве основной угрозы в Ближневосточном регионе, борьба с которой может вестись любыми средствами".

В то же время, как отметила дипломат, Запад пытается "уйти от ответственности за допущенные грубые нарушения резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и глубокую стагнацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - прим. ТАСС) по регулированию вокруг иранской ядерной программы". "У международного сообщества имеется четкое понимание, что именно западные страны сорвали заключение восстановительной договоренности, в то время как Тегеран неоднократно сигнализировал о готовности вернуться к параметрам совместного плана при условии встречного синхронизированного движения со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона", - подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что "ни договор, ни соглашение не предусматривают никаких количественных ограничений на развитие мирного атома при условии, что вся ядерная деятельность в стране находится под контролем агентства", при этом иранская ядерная программа "была и остается наиболее проверяемой" со стороны МАГАТЭ.