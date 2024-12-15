Число убитых в Газе журналистов достигло 195

Информационное бюро Палестинской национальной администрации в секторе Газа, выразив резкое осуждение убийств палестинских журналистов в секторе Газа, обратилось к мировому сообществу с призывом принять необходимые меры для противодействия целенаправленным преступлениям сионистского режима против журналистов и работников СМИ в анклаве.

Информбюро Палестинской национальной администрации возложило ответственность за зверские преступления в Газе на сионистский режим, США и их союзников, включая Англию, Германию и Францию.