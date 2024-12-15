15 дек. 2024 г., 12:27
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Число убитых в Газе журналистов достигло 195

15 дек. 2024 г., 12:27
??????? ID: 85690534
Число убитых в Газе журналистов достигло 195

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Медиацентр, принадлежащий Палестинской национальной администрации, в субботу вечером сообщил, что после гибели Мухаммада Джабра аль-Каринави, корреспондента информационного агентства "Санад", общее число погибших корреспондентов в Газе с начала войны 7 октября прошлого года увеличилось до 195.

Информационное бюро Палестинской национальной администрации в секторе Газа, выразив резкое осуждение убийств палестинских журналистов в секторе Газа, обратилось к мировому сообществу с призывом принять необходимые меры для противодействия целенаправленным преступлениям сионистского режима против журналистов и работников СМИ в анклаве.

Информбюро Палестинской национальной администрации возложило ответственность за зверские преступления в Газе на сионистский режим, США и их союзников, включая Англию, Германию и Францию.

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