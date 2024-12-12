Корпус стражей исламской революции осудил израильские атаки на сирийскую инфраструктуру

При этом подчеркивается необходимость сохранения национального суверенитета и территориальной целостности Сирии. Последние события названы поучительными и способствующими укреплению и повышению боеспособности движения сопротивления, с целью изгнания США из региона и достижения идеала освобождения Иерусалима и уничтожения «раковой опухоли» сионизма.

«Мир находится на пороге большой исторической перемены, формирования новой геополитики и мирового порядка, и, несомненно, ислам, с Ираном в качестве флагмана, будет одним из основных его агентов», - говориться там.

«Операция «Буря аль-Аксы» и историческое поражение Израиля в столкновении с палестинским сопротивлением и бойцами ХАМАС демонстрируют волю и священный гнев мусульманской уммы к уничтожению искусственного сионистского режима и изгнанию его главного покровителя — США — из региона», - подчеркнул КСИР.

«В отличие от того, что навязывается американскими и израильскими «фабриками мысли» в СМИ и психологической войне — о мнимом создании «нового Ближнего Востока» и господстве сионистов над судьбами народов региона, — начинается новая эра поражения врагов мусульманской уммы и победы движения сопротивления над комбинированным заговором сил зла», - добавил КСИР.