12 дек. 2024 г., 13:53
Новости ID: 85687939
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Корпус стражей исламской революции осудил израильские атаки на сирийскую инфраструктуру

12 дек. 2024 г., 13:53
Новости ID: 85687939
Корпус стражей исламской революции осудил израильские атаки на сирийскую инфраструктуру

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - В заявлении КСИР осудил злоупотребление США и Израилем нынешней нестабильностью в Сирии, а также агрессию, оккупацию и нападения на жизненно важные объекты и инфраструктуру страны.

При этом подчеркивается необходимость сохранения национального суверенитета и территориальной целостности Сирии.  Последние события названы поучительными и способствующими укреплению и повышению боеспособности движения сопротивления,  с целью изгнания США из региона и достижения идеала освобождения Иерусалима и уничтожения «раковой опухоли» сионизма.

«Мир находится на пороге большой исторической перемены, формирования новой геополитики и мирового порядка,  и, несомненно, ислам, с Ираном в качестве флагмана, будет одним из основных его агентов», - говориться там.

«Операция «Буря аль-Аксы» и историческое поражение Израиля в столкновении с палестинским сопротивлением и бойцами ХАМАС демонстрируют волю и священный гнев мусульманской уммы к уничтожению искусственного сионистского режима и изгнанию его главного покровителя — США — из региона», - подчеркнул КСИР.

«В отличие от того, что навязывается американскими и израильскими «фабриками мысли» в СМИ и психологической войне  —  о  мнимом создании «нового Ближнего Востока» и господстве сионистов над судьбами народов региона,  —  начинается новая эра поражения врагов мусульманской уммы и победы движения сопротивления над комбинированным заговором сил зла», - добавил КСИР.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .