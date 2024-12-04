Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, во вторник по местному времени на чрезвычайном заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии добавил, что террористы в Сирии поддерживаются США и их союзниками.

Посол российского правительства при ООН в своих выступлениях сказал, что Соединенные Штаты пригласили представителя печально известной "Белых касок" принять участие в этом заседании без консультаций с кем-либо.

Небензя добавил, что мы неоднократно говорили и критиковали присутствие украинских военных и разведывательных советников в Сирии, а также вооружение и обучение сил "Хейат Тахрир аш-Шам".

Он подчеркнул: "Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вооружил террористов в Идлибе и предоставил им беспилотные летательные аппараты, а члены "Хейат Тахрир аш-Шам", которые провели эту атаку в Сирии, открыто заявили, что их поддерживают украинские спецслужбы."