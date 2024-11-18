18 нояб. 2024 г., 10:33
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Израильская ПВО не справилась с иракским беспилотником

18 нояб. 2024 г., 10:33
??????? ID: 85662845
Израильская ПВО не справилась с иракским беспилотником

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – Во время попытки противодействовать иракскому беспилотнику ракета системы ПВО сионистского режима ударила по порту Эйлат.

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Согласно сообщениям палестинских СМИ, одновременно с приближением атакующего беспилотника к оккупированному порту Ум-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированных территорий Палестины, противовоздушная оборона израильского режима произвела несколько выстрелов для его нейтрализации.

Одна из ракет израильской системы ПВО, после непродолжительного полета, упала на землю и попала в порт Эйлат.

Иракское исламское сопротивление объявило утром в понедельник о нападении беспилотника на стратегически важный объект в порту Эйлат.

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