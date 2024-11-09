Иранские школьники завоевали пять золотых медалей на международной выставке изобретений в Индонезии

Мехди Рашиди Джахан в субботу, комментируя результаты Всемирной выставки науки и изобретений 2024 года в Индонезии, которая проходила 5 ноября в течение 6 дней, заявил: «В этой выставке приняли участие 198 команд из 24 стран в восьми областях: техническое и инженерное дело, химия и нанотехнологии, биотехнологии и охрана окружающей среды, энергетическое машиностроение, физика и астрономия, искусственный интеллект и технологии, социальные науки, образование и образовательные технологии».

Он заявил, что выставка проходила в двух форматах: «очном и онлайн, добавив, что Иран участвовал в соревнованиях с тремя очными и двумя онлайн командами».

Руководитель научных команд иранских школьников продолжил: Индонезия, Малайзия, Румыния, Чехия, Россия, Туркменистан, Таиланд, Вьетнам, Южная Африка, ОАЭ, Индия, Гонконг и Китай были среди стран-участниц выставки, где иранские школьники-изобретатели смогли завоевать 5 золотых медалей и 2 специальных приза.