МИД Ирана назвал обвинения в покушениях на американских чиновников интригой сионистов

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, опроверг обвинения в том, что Иран причастен к попыткам покушения на американских чиновников, назвав их безосновательными и ложными.

Подчеркнув, что подобные обвинения уже неоднократно выдвигались в прошлом и были категорически отвергнуты Исламской Республикой Иран, а их несостоятельность доказана, Багаи назвал повторение этих заявлений в нынешних условиях отвратительной интригой со стороны сионистских и антииранских кругов, направленной на усложнение отношений между США и Ираном.

Иранский дипломат в то же время подчеркнул, что Исламская Республика Иран будет использовать все законные и правовые средства как на внутреннем, так и на международном уровнях для защиты прав иранского народа.