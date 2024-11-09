9 нояб. 2024 г., 12:53
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МИД Ирана назвал обвинения в покушениях на американских чиновников интригой сионистов

9 нояб. 2024 г., 12:53
??????? ID: 85654030
МИД Ирана назвал обвинения в покушениях на американских чиновников интригой сионистов

Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана, комментируя неоднократные обвинения в причастности Ирана к попытке покушения на американских чиновников, заявил, что эти заявления являются отвратительной интригой со стороны сионистских и антииранских кругов, направленной на усложнение отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, опроверг обвинения в том, что Иран причастен к попыткам покушения на американских чиновников, назвав их безосновательными и ложными.

Подчеркнув, что подобные обвинения уже неоднократно выдвигались в прошлом и были категорически отвергнуты Исламской Республикой Иран, а их несостоятельность доказана, Багаи назвал повторение этих заявлений в нынешних условиях отвратительной интригой со стороны сионистских и антииранских кругов, направленной на усложнение отношений между США и Ираном.

Иранский дипломат в то же время подчеркнул, что Исламская Республика Иран будет использовать все законные и правовые средства как на внутреннем, так и на международном уровнях для защиты прав иранского народа.

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