9 нояб. 2024 г., 10:18
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85653737
T T
0 Persons

Теги

Арагчи оценил значение выборов президента в США для Ирана

9 нояб. 2024 г., 10:18
Новости ID: 85653737
Арагчи оценил значение выборов президента в США для Ирана

Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Выборы в США для нас не имеют значения. Об этом заявил в интервью немецкой газете "Шпигель" глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Выборы в США для нас не имеют значения, мы продолжаем следовать нашей собственной политике», - подчеркнул министр иностранных дел Ирана, отметив, что Иран действует исключительно исходя из своих собственных интересов, и выборы в США, как и другие факторы, не влияют на его национальные интересы.

«В Газе было убито 50 тысяч человек режимом Израиля, и мы даже не видели, чтобы правительство Германии выпустило заявление с осуждением, представило резолюцию в Совете по правам человека, ввело санкции против режима Израиля или закрыло представительства оккупационного режима. Это все свидетельствует о двойных стандартах», - сказал в другой части своего заявления иранский дипломат.

Отметив, что ХАМАС и "Хезболла" являются независимыми и освободительными движениями, которые борются за справедливые цели, Арагчи подчеркнул, что если Израиль продолжит свои агрессивные действия, он обязательно получит соответствующий ответ.

«Мы не стремимся к эскалации напряженности в регионе, однако считаем себя вправе ответить на любое новое вторжение Израиля», - добавил министр.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .