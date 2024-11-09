Арагчи оценил значение выборов президента в США для Ирана

«Выборы в США для нас не имеют значения, мы продолжаем следовать нашей собственной политике», - подчеркнул министр иностранных дел Ирана, отметив, что Иран действует исключительно исходя из своих собственных интересов, и выборы в США, как и другие факторы, не влияют на его национальные интересы.

«В Газе было убито 50 тысяч человек режимом Израиля, и мы даже не видели, чтобы правительство Германии выпустило заявление с осуждением, представило резолюцию в Совете по правам человека, ввело санкции против режима Израиля или закрыло представительства оккупационного режима. Это все свидетельствует о двойных стандартах», - сказал в другой части своего заявления иранский дипломат.

Отметив, что ХАМАС и "Хезболла" являются независимыми и освободительными движениями, которые борются за справедливые цели, Арагчи подчеркнул, что если Израиль продолжит свои агрессивные действия, он обязательно получит соответствующий ответ.

«Мы не стремимся к эскалации напряженности в регионе, однако считаем себя вправе ответить на любое новое вторжение Израиля», - добавил министр.