Арагчи: в регионе существует общее понимание относительно сектора Газа и Ливана

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в пятницу по прибытии в Станмбуле для участия в очередной встрече консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу.

"Учитывая ситуацию в регионе, а также вторжения сионистского режима и опасные условия в регионе, я совершил поездки в страны региона. После Иордании и Египта, я приехал в Турцию. Кроме того, эта поездка совпала с очередной встречей министров «3+3» по Южному Кавказу", рассказал он журналистам.

"У нас всегда были хорошие отношения с Турцией", отметил Арагчи, добавив, что на встрече с министром иностранных дел и президентом Турции он проведет консультации по региону.