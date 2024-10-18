18 окт. 2024 г., 12:25
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Новости ID: 85631426
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Арагчи: в регионе существует общее понимание относительно сектора Газа и Ливана

18 окт. 2024 г., 12:25
Новости ID: 85631426
Арагчи: в регионе существует общее понимание относительно сектора Газа и Ливана

Тегеран, 18 октября. ИРНА — В регионе сейчас существует общее понимание относительно конфликтов в Газе и Ливане, положения беженцев и возможности распространения войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в пятницу по прибытии в Станмбуле для участия в очередной встрече консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу.

"Учитывая ситуацию в регионе, а также вторжения сионистского режима и опасные условия в регионе, я совершил поездки в страны региона. После Иордании и Египта, я приехал в Турцию. Кроме того, эта поездка совпала с очередной встречей министров «3+3» по Южному Кавказу", рассказал он журналистам.

"У нас всегда были хорошие отношения с Турцией", отметил Арагчи, добавив, что  на встрече с министром иностранных дел и президентом Турции он проведет консультации по региону.  

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