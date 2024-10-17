В ближайшие дни в северной части Индийского океана состоится совместное военно-морское учение "Айонс" (IMEX 2024)

Цель учений – укрепление устойчивой коллективной безопасности и ее основ в регионе, расширение многостороннего сотрудничества между участвующими странами, а также демонстрация доброй воли и способности этих стран к совместной поддержке мира, дружбы и безопасности на море.

Среди других целей учений можно отметить: укрепление безопасности международной морской торговли, защиту морских коммуникационных линий в международных водах на основе мира и дружбы, гуманитарные действия, обмен информацией в области морского поиска и спасения, а также обмен опытом.

"Айонс" – это аббревиатура от "Совещания военно-морских сил стран Индийского океана", одного из крупнейших и важнейших океанов мира. Это совещание было создано в 2008 году по предложению ВМС Индии в связи с возникшими в этом океане проблемами безопасности. Его цель – установление и развитие взаимодействия, сотрудничества и синергии стран, расположенных в бассейне Индийского океана.