Соревнования Премьер-лиги по стрельбе из лука

Новый сезон соревнований Премьер-лиги по стрельбе из лука среди клубов страны стартовал сегодня в четверг на спортивном комплексе «Азади» в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
17 окт. 2024 г., 20:46

Похожие новости

????

??? ???????????

You are replying to: .