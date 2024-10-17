Соревнования Премьер-лиги по стрельбе из лука

Новый сезон соревнований Премьер-лиги по стрельбе из лука среди клубов страны стартовал сегодня в четверг на спортивном комплексе «Азади» в Тегеране.
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