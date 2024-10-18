18 окт. 2024 г., 17:11
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Договор о партнерстве Ирана и РФ подпишут в ходе визита Пезешкиана в Москву

18 окт. 2024 г., 17:11
??????? ID: 85631637
Договор о партнерстве Ирана и РФ подпишут в ходе визита Пезешкиана в Москву

Тегеран, 18 октября. ИРНА — Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан в ходе отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Об этом как передает ТАСС сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали.

"Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим [российский лидер] господин [Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву", - приводит иранское посольство в РФ слова Джалали из интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen. Как отметил иранский посол, новый договор охватит все сферы двустороннего сотрудничества.

11 октября в Ашхабаде прошли переговоры президентов РФ и Ирана. Пезешкиан заявил, что Тегеран надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. 18 сентября Путин одобрил проект договора. 4 октября посол исламской республики в России заявил, что документ готов к подписанию.

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