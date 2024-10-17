17 окт. 2024 г., 16:02
??????? ID: 85630964
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Каире состоялась встреча министра иностранных дел Ирана с президентом Египта

17 окт. 2024 г., 16:02
??????? ID: 85630964
В Каире состоялась встреча министра иностранных дел Ирана с президентом Египта

Тегеран, 17 октября, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находящийся в Каире с визитом для встречи и переговоров с высокопоставленными египетскими чиновниками, встретился и провел обмен мнениями с президентом страны.

Сегодня, 17 октября, Аракчи встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и обсудил с ним важнейшие региональные вопросы и события.

В ходе встречи Аракчи и президент Египта обсудили региональные события и провели полезные консультации.  Обе стороны подчеркнули необходимость активизации усилий по прекращению преступлений в Газе и агрессии против Ливана, оказанию помощи беженцам, предотвращению расширения масштабов войны, развязанной израильским режимом,  приветствованию дипломатических инициатив Ирана, продолжению консультаций и координации на двустороннем уровне, а также в рамках международных организаций и институтов для прекращения страданий народа Ливана и Сирии и предотвращения эскалации войны и агрессии израильского режима.

Кроме того, глава МИД Ирана провел отдельную встречу со своим египетским коллегой.  Стороны изложили свои позиции и взгляды на региональные события, в частности, на войну в Газе и Ливане.

Следует отметить, что ранее Аракчи в рамках региональных консультаций по последним событиям в Газе и Ливане и попыток прекратить преступления израильского режима посетил Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Оман и Иорданию, где провел обсуждения и обмен мнениями с высокопоставленными должностными лицами этих стран.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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