В Каире состоялась встреча министра иностранных дел Ирана с президентом Египта

Сегодня, 17 октября, Аракчи встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и обсудил с ним важнейшие региональные вопросы и события.

В ходе встречи Аракчи и президент Египта обсудили региональные события и провели полезные консультации. Обе стороны подчеркнули необходимость активизации усилий по прекращению преступлений в Газе и агрессии против Ливана, оказанию помощи беженцам, предотвращению расширения масштабов войны, развязанной израильским режимом, приветствованию дипломатических инициатив Ирана, продолжению консультаций и координации на двустороннем уровне, а также в рамках международных организаций и институтов для прекращения страданий народа Ливана и Сирии и предотвращения эскалации войны и агрессии израильского режима.

Кроме того, глава МИД Ирана провел отдельную встречу со своим египетским коллегой. Стороны изложили свои позиции и взгляды на региональные события, в частности, на войну в Газе и Ливане.

Следует отметить, что ранее Аракчи в рамках региональных консультаций по последним событиям в Газе и Ливане и попыток прекратить преступления израильского режима посетил Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Оман и Иорданию, где провел обсуждения и обмен мнениями с высокопоставленными должностными лицами этих стран.