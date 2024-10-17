Кубок Азии по триатлону и чемпионат Центральной Азии в Тбилиси 2024

Соревнования Кубка Азии по триатлону и чемпионата Центральной Азии в Тбилиси 2024 состоялись в четверг в историческом парке Элиголи в Тбилиси с участием 37 мужчин и 22 женщин. Участники соревновались в трех дисциплинах: бег, велоспорт и снова бег.

journalistشهرام مومنی نوکنده
17 окт. 2024 г., 20:51

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