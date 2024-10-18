18 окт. 2024 г., 11:33
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Глава МИД Ирана прибыл в Турцию для участия в очередной встрече «3+3»

18 окт. 2024 г., 11:33
??????? ID: 85631375
Глава МИД Ирана прибыл в Турцию для участия в очередной встрече «3+3»

Тегеран, 18 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в турецкий город Стамбул для участия в очередной встрече консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу.

Третья встреча консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу пройдет 18 октября в Стамбуле. 

Во главе иранской делегации министр иностранных дел прибыл в Турцию утром в пятницу для участия во встрече.

В рамках региональных и дипломатических консультаций Исламской Республики по поводу последних событий в секторе Газа и Ливане Арагчи уже посетил Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Оман, Иорданию и Египет, где он проводил переговоры с высокопоставленными должностными лицами этих стран об усилиях по прекращению преступлений израильского режима в регионе.

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