17 окт. 2024 г., 19:15
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Мир не забудет поддержку США и Германии, как поставщиков оружия сионистам: Багаи

17 окт. 2024 г., 19:15
??????? ID: 85631075
Мир не забудет поддержку США и Германии, как поставщиков оружия сионистам: Багаи

Тегеран, 17 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД заявил, что палестинский народ, регион и весь мир не забудут, что США и Германия, будучи главными оправдывателями преступлений израильского режима, одновременно являются крупнейшими поставщиками смертоносного оружия этому режиму.

Эсмаил Багаи в своем сообщении в социальных сетях в пятницу заявил:  «В годовщину авиаудара израильского режима по больнице аль-Аммари в Газе, который привел к гибели более 500 пациентов, включая раненых женщин и детей, мы напоминаем друг другу, что жестокость и безжалостность, если они сочетаются с идеологическим нарциссизмом и безнаказанностью, не знают границ».

Он добавил: «Беззащитное население Газы в ночь на 17 октября 2023 года укрылось в этой больнице, где и было уничтожено истребителями израильского режима».

Багаи подчеркнул: «Это был первый случай военного преступления Израиля в Газе в первые дни геноцида, который был единодушно осужден мировым сообществом».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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