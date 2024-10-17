Мир не забудет поддержку США и Германии, как поставщиков оружия сионистам: Багаи

Эсмаил Багаи в своем сообщении в социальных сетях в пятницу заявил: «В годовщину авиаудара израильского режима по больнице аль-Аммари в Газе, который привел к гибели более 500 пациентов, включая раненых женщин и детей, мы напоминаем друг другу, что жестокость и безжалостность, если они сочетаются с идеологическим нарциссизмом и безнаказанностью, не знают границ».

Он добавил: «Беззащитное население Газы в ночь на 17 октября 2023 года укрылось в этой больнице, где и было уничтожено истребителями израильского режима».

Багаи подчеркнул: «Это был первый случай военного преступления Израиля в Газе в первые дни геноцида, который был единодушно осужден мировым сообществом».