Глава МИД Ирана встретился с армянским коллегой

Арагчи и Арарат Мирзоян обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня на полях третьей встречи Южнокавказской региональной платформы сотрудничества 3+3 в пятницу днем.

Министр иностранных дел Ирана также планирует провести другие двусторонние встречи с участвующими министрами и высокопоставленными должностными лицами принимающей страны в кулуарах этого саммита.

Перед прибытием в Стамбул Арагчи посетил Иорданию и Египет, где он консультировался с высокопоставленными должностными лицами относительно важнейших региональных событий, особенно войн в секторе Газа и Ливане.