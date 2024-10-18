18 окт. 2024 г., 16:56
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85631630
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Глава МИД Ирана встретился с армянским коллегой

18 окт. 2024 г., 16:56
Новости ID: 85631630
Глава МИД Ирана встретился с армянским коллегой

Тегеран, 18 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со своим армянским коллегой в Стамбуле.

Арагчи и Арарат Мирзоян обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня на полях третьей встречи Южнокавказской региональной платформы сотрудничества 3+3 в пятницу днем.

Министр иностранных дел Ирана также планирует провести другие двусторонние встречи с участвующими министрами и высокопоставленными должностными лицами принимающей страны в кулуарах этого саммита.

Перед прибытием в Стамбул Арагчи посетил Иорданию и Египет, где он консультировался с высокопоставленными должностными лицами относительно важнейших региональных событий, особенно войн в секторе Газа и Ливане.

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