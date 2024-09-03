Незрячая иранская девушка завоевала серебряную медаль в Париже

25-летняя Хаджар Сафарзаде сегодня, в четверг, установила исторический результат, показав время 55,39. Золото досталось Амаре Дуранд из Кубы с результатом 53,59, а бронза - Оксане Ботурчук из Украины с результатом 55,67.

Это шестая медаль сборной Ирана в легкой атлетике. Ранее Амирхоссейн Алипур завоевал золотую медаль в толкании ядра. Махди Олад и Зафар Закер завоевали серебряные медали в толкании ядра, Персто Хабиби - в метании молота, а Алиреза Мохтари - бронзовую медаль в толкании ядра.

Сафарзаде этой медалью закрепила свое имя в истории иранского спорта. Она стала первой незрячей иранской женщиной, завоевавшей медаль на Паралимпийских играх.