3 сент. 2024 г., 11:51
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Форум семей сиониских заложников пообещал усилить борьбу за возвращение заложников

3 сент. 2024 г., 11:51
??????? ID: 85586426
Форум семей сиониских заложников пообещал усилить борьбу за возвращение заложников

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Семьи сионистских заложников в секторе Газа заявили на своей акции протеста в понедельник вечером, что они будут усиливать борьбу до тех пор, пока заключенные не вернутся в свои дома.

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«Мы не отступим и будем усиливать борьбу до тех пор, пока последние заложники не вернутся в свои дома», - отметили семьи заложников.

Они назвали заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник вечером фальшивыми и ложными, заявив, что Нетаньяху предпочел проигнорировать вместо того, чтобы спасать жизни и возвращать заключенных.

«Премьер-министр доказал, что не намерен возвращать пленных, и большинство нашего народа больше не будет поддерживать эту преступную халатность», - подчеркнули семьи израильских заложников.

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