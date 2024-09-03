Форум семей сиониских заложников пообещал усилить борьбу за возвращение заложников

«Мы не отступим и будем усиливать борьбу до тех пор, пока последние заложники не вернутся в свои дома», - отметили семьи заложников.

Они назвали заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник вечером фальшивыми и ложными, заявив, что Нетаньяху предпочел проигнорировать вместо того, чтобы спасать жизни и возвращать заключенных.

«Премьер-министр доказал, что не намерен возвращать пленных, и большинство нашего народа больше не будет поддерживать эту преступную халатность», - подчеркнули семьи израильских заложников.