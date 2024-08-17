В Нижнем Новгороде прошла 8-я встреча министров промышленности стран БРИКС

Встреча, посвященная новой промышленной революции, проходила под председательством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. В ней приняли участие представители стран-членов БРИКС на уровне министров или заместителей министров, а также представители ЮНИДО и ЕАЭС.

На встрече представители стран-членов БРИКС представили доклады о развитии промышленности в своих странах и высказали мнение о положительном влиянии региональной интеграции, особенно между развивающимися странами, а также о многостороннем взаимодействии между членами БРИКС в целях содействия развитию инновационных отраслей и ускорения достижения целей промышленного развития.

Министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Мусави, принявший участие в восьмой встрече министров промышленности стран-членов БРИКС в Нижнем Новгороде, в своем выступлении рассказал о достижениях Ирана в области новых технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, облачные вычисления, робототехника, а также биомедицинская и генетическая инженерия.

Мусави также рассказал о новых подходах, применяемых в Иране в сферах промышленности и рудников, здравоохранения, сельского хозяйства и животноводства, а также в транспортной сфере.