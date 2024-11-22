В Тегеране перед офисом ООН состоялся митинг в поддержку населения Газы

Группа людей собралась утром в субботу перед офисом представительства Организации Объединенных Наций в Москве, чтобы осудить геноцид и недавние преступления израильского режима в Газе.

journalistشهرام مومنی نوکنده
22 нояб. 2024 г., 18:23

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .