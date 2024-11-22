В Тегеране перед офисом ООН состоялся митинг в поддержку населения Газы

Группа людей собралась утром в субботу перед офисом представительства Организации Объединенных Наций в Москве, чтобы осудить геноцид и недавние преступления израильского режима в Газе.
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