22 нояб. 2024 г., 15:33
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Салами: Экономические артерии Израиля, необходимые для получения военного оборудования, должны быть перекрыты на суше и на море

22 нояб. 2024 г., 15:33
??????? ID: 85667431
Салами: Экономические артерии Израиля, необходимые для получения военного оборудования, должны быть перекрыты на суше и на море

Тегеран, 22 ноября, ИРНА - Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции назвал Басидж глобальной реальностью и идеологией. Он заявил, что мир закрывает свои двери перед преступным сионистским режимом, и правительства должны перекрыть экономические артерии сионистского режима, необходимые для получения военного оборудования, на суше и на море.

В пятницу, выступая на 60-тысячных военных учениях «Эли Бейт аль-Мокадас» в Ахвазе, генерал-лейтенант Хусейн Салами заявил: «Басиджи борются за справедливость, исполнение божественных законов, поклонение Богу и избежание тирании на всех фронтах, особенно в противостоянии с мировым империализмом. Это для нас незабываемая честь и гордость».

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции сказал: «Сегодня ростки сопротивления в Йемене, Бахрейне, Сирии, Ираке, Ливане и Палестине превратились в могучие деревья. На протяжении многих лет мировой империализм пытается уничтожить ветви сопротивления, но постоянно терпит одно поражение за другим».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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