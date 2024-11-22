Салами: Экономические артерии Израиля, необходимые для получения военного оборудования, должны быть перекрыты на суше и на море

В пятницу, выступая на 60-тысячных военных учениях «Эли Бейт аль-Мокадас» в Ахвазе, генерал-лейтенант Хусейн Салами заявил: «Басиджи борются за справедливость, исполнение божественных законов, поклонение Богу и избежание тирании на всех фронтах, особенно в противостоянии с мировым империализмом. Это для нас незабываемая честь и гордость».

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции сказал: «Сегодня ростки сопротивления в Йемене, Бахрейне, Сирии, Ираке, Ливане и Палестине превратились в могучие деревья. На протяжении многих лет мировой империализм пытается уничтожить ветви сопротивления, но постоянно терпит одно поражение за другим».