Иран занимает 2 место в исламском мире в области производства научных работ

Об этом заявил глава Департамента технологий и инноваций «Исламского института науки и техники, цитирования и наблюдения» Исламского Мирового Института Всемирного мира Али Наеби.

"В области передовых технологий в области 4D -печати Иран занимает 11 -е место в мире и занимает первое место среди стран исламского мира", отметил он.

Наеби подчеркнул важность пятого поколения промышленности и отметил, что пятое поколение промышленности или пятая промышленная революция (промышленность 5) основано на концепции индустрии четвертого поколения и исследует прогресс стран в первом десятилетии 21 -й век и их способность достигать устойчивых последствий в ближайшие десятилетия.

"Турция, Исламская Республика Иран и Малайзия зарегистрировали наиболее научные производства в технологиях пятого поколения с 1873, 1625 и 1611 научными работами соответственно", сказал он.

Глава департамента технологий и инноваций «Исламского института науки и технологий, цитирования и мониторинга Исламского мира» добавил, что в этой технологии Иран занял первое место среди стран исламского мира и 11 место в мире.