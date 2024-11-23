МИД Ирана: Тегеран и Эр-Рияд стремятся к миру в регионе

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в беседе с газетой "Аш-Шарк аль-Аусат" отметил, что Иран и Саудовская Аравия ищут пути для достижения мира и устойчивой стабильности в регионе, что требует двустороннего регионального сотрудничества, его укрепления и снижения существующих угроз.

На полях своего визита в Саудовскую Аравию и встречи с должностными лицами этой страны иранский дипломат подчеркнул, что действия Ирана и Саудовской Аравии являются успешным примером двустороннего и многостороннего международного сотрудничества в рамках развития, мира и обеспечения безопасности как в регионе, так и в мире.

Он также отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в политической, безопасности, экономической, торговой и консульской сферах, опираясь на исторические и культурные общности и принцип добрососедства.