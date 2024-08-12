12 авг. 2024 г., 20:11
??????? ID: 85566347
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Выставление беспилотника "Мохаджер 10" и современных радаров Ирана на выставке в России

12 авг. 2024 г., 20:11
??????? ID: 85566347
Выставление беспилотника "Мохаджер 10" и современных радаров Ирана на выставке в России

Тегеран, 12 августа, ИРНА - Национальный павильон Исламской Республики Иран в первый день работы десятой международной военно-технической выставки в России привлек внимание посетителей своими новыми достижениями в сфере оборонной промышленности, особенно в области беспилотников и ПВО.

Исламская Республика Иран, в соответствии с политикой сдерживания, представила часть возможностей своей оборонной промышленности, включая возможности Министерства обороны и иранских научно-исследовательских компаний, на этой выставке, которая начала свою работу во вторник, 12 августа, в парке "Патриот" в пригороде Москвы.

Выставка открыта с участием высокопоставленной военной делегации Ирана во главе с бригадным генералом Али Шадмани, заместителем координатора Центрального командования "Хатам аль-Анбия", а также Казема Джалали, послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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