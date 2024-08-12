Выставление беспилотника "Мохаджер 10" и современных радаров Ирана на выставке в России

Исламская Республика Иран, в соответствии с политикой сдерживания, представила часть возможностей своей оборонной промышленности, включая возможности Министерства обороны и иранских научно-исследовательских компаний, на этой выставке, которая начала свою работу во вторник, 12 августа, в парке "Патриот" в пригороде Москвы.

Выставка открыта с участием высокопоставленной военной делегации Ирана во главе с бригадным генералом Али Шадмани, заместителем координатора Центрального командования "Хатам аль-Анбия", а также Казема Джалали, послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации.