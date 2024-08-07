Американский аналитический центр обеспокоен визитом Шойгу в Иран

Этот американский аналитический центр отметил, что секретарь Совета национальной безопасности России совершил визит в Тегеран 5 августа, где провел встречи с высшими должностными лицами Ирана добавив, что эта поездка состоялась в то же время, когда возросла обеспокоенность по поводу нападения Ирана на Израиль.

Согласно этому материалу, Шойгу является одним из людей, близких к президенту России Владимиру Путину, который встречался с адмиралом Али Акбаром Ахмадьяном, старшим командиром Корпуса стражей исламской революции, который является секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Он также провел переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Шойгу прибыл в Тегеран менее чем через неделю после убийства Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, приехавшего в иранскую столицу на церемонию инаугурации нового президента. В то время как Россия решительно осудила убийство Хании, президент Ирана также назвал Россию ценным стратегическим союзником.

В нем отмечается, что военное сотрудничество между Москвой и Исламской Республикой рассматривается как важный вопрос в отношениях между двумя странами, которые значительно активизировались за последние два года после нападения России на Украину.

Согласно этому сообщению, США недовольны столь важной поездкой, и даже "Мэттью Миллер", представитель Госдепартамента США, выразил разочарованную реакцию на нынешнюю поездку Шойгу в Иран. Он заявил, что Вашингтон не ожидает, что Москва сыграет роль в снижении региональной напряженности.