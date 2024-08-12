Впервые в Хузестане заменили аортальный клапан без открытой сердечной операции

Этот специалист по кардиологии и сосудистой хирургии в понедельник в интервью местным СМИ сообщил, что замена аортального клапана методом TAVI через кожу с использованием ангиографической техники была проведена им и его командой впервые в Хузестане без необходимости в открытой сердечной операции.

Он добавил, что операция была проведена для 72-летнего пациента из Хузестана, и в настоящее время он был выписан из больницы с хорошим общим состоянием.

Хейбар отметил, что этот метод также применяется для лечения некоторых заболеваний аортальных, митральных, трикуспидальных и легочных клапанов.

Специалист по кардиологии и сосудистой хирургии уточнил, что при классическом и традиционном методе замены аортального клапана пациент находится под наркозом, и для доступа к аортальному клапану делается разрез в грудной клетке, после чего поврежденный и суженный клапан удаляется, а вместо него вшивается искусственный металлический или животный клапан; пациент приходит в сознание через 24-48 часов и выписывается из больницы через несколько дней.

Он перечислил преимущества метода TAVI и добавил, что срок пребывания в больнице с этим методом намного короче, а время наркоза значительно меньше, также период восстановления быстрее по сравнению с традиционными методами; все этапы этой операции проводятся методом ангиографии и без необходимости в открытой сердечной операции.