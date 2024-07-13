Церемония "Йоум аль-Аббас" в Ахвазе

Церемония "Йоум аль-Аббас" ежегодно проводится в соответствии с древней традицией народа Хузестана одновременно с седьмым днем месяца Мухаррам при широком участии скорбящих об имаме Хусейне и предводителе мучеников Абу Абдаллахе аль-Хусейне и в память о героическом подвиге знаменосца Кербелы.

journalistشهرام مومنی نوکنده
13 июл. 2024 г., 17:40

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