Запад не должен нарушать право стран на самоопределение под предлогом борьбы с терроризмом: иранский дипломат

Али Мусави, генеральный директор международно-правового департамента Министерства иностранных дел и секретарь конференции AALCO, заявил журналистам на полях конференции Консультативной правовой организации Азии и Африки (AALCO) на тему "Предотвращение и борьба с терроризмом: азиатские и африканские подходы", что Иран является членом AALCO уже много лет; одной из важных тем является предотвращение и борьба с терроризмом, и роль AALCO в сфере правовых и международных вопросов помогает нам унифицировать нашу позицию в отношении некоторых стран, которые основывают свое толкование борьбы с терроризмом на своих интересах и выгодах, и иметь необходимые инициативы и предложения, что создает очень благоприятную основу для активного участия Ирана в разработке международных документов.

Мусави подчеркнул, что целью этой конференции является, во-первых, обмен государствами-членами своими обсуждениями и опытом, и, во-вторых, представление своих трактовок на основе этого опыта; все эти взгляды будут переданы в ООН как главный международный орган в области борьбы и предотвращения терроризма, и это поможет нам предотвратить любое злоупотребление этим вопросом.