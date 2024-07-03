Место крушения иранского самолета в результате нападения США в Персидском заливе было усыпано цветами

В этой церемонии участники, бросая цветы в море, почтили память 290 невоенных и пассажирских жертв этого самолета рядом с бирюзовыми водами Персидского залива возле острова Хенгам.

Участники этой церемонии, выкрикивая "Аллах Акбар", "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", вновь осудили это бесчеловечное преступление Америки, совершенное 36 лет назад, и потребовали наказания виновных через международные организации.

3 июля 1988 года напоминает об одном из самых горьких событий и воспоминаний Исламской революции и иранского народа, а также об одном из самых вопиющих нарушений прав человека со стороны гегемонистского правительства США.