Багери: Ливан станет адом без возвращения для сионистов

В среду, в кулуарах заседания кабинета министров, Али Багери заявил журналистам: "Ливан, несомненно, станет адом без возвращения для сионистов".

В ответ на вопрос журналистов о возможности войны он отметил: "В Ливане сопротивление играет активную роль как на оперативном и полевом уровне, так и в дипломатии, что, безусловно, создает необходимые факторы сдерживания".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел, продолжая тему, заявил о визите бен Салмана в Иран: "Визит наследный принц Саудовской Аравии в Иран находится в нашем и саудовском порядке дня, и необходимо, чтобы новое правительство заняло свои должности, чтобы этот вопрос мог быть продолжен".

В ответ на вопрос о возможности возвращения Трампа к президентству и позиции правительства 14-го по отношению к нему Багери сказал: "Элементы силы и потенциала в Исламской Республике таковы, что приход и уход одного человека в стране, будь то президент или кто-то другой, не может повлиять на нашу стратегическую политику. Хотя мы принимаем необходимые меры предосторожности в отношении изменений на международной арене, включая США, и новое правительство, безусловно, примет серьезные меры".