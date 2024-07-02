2 июл. 2024 г., 12:54
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Новости ID: 85526970
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Иран всеми средствами поддержит Хезболлу в случае вторжения Израиля

2 июл. 2024 г., 12:54
Новости ID: 85526970
Иран всеми средствами поддержит Хезболлу в случае вторжения Израиля

Тегеран, 2 июля. ИРНА — Иран не хочет широкомасштабной войны в регионе, но в случае нападения на Ливан он будет защищать "Хезболлу" всеми силами, заявил глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.

Харрази в беседе Financial Times предупредил, что если Израиль начнет полномасштабное наступление на «Хезболлу», он рискует спровоцировать региональную войну, в которой Тегеран и «Ось сопротивления» будут поддерживать ливанское движение Сопротивления «всеми средствами».

Он добавил, что Исламская Республика «не заинтересована» в региональной войне, и призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

 «Весь ливанский народ, арабские страны и члены «Оси сопротивления» поддержат Ливан против Израиля», сказал Харрази в ответ на вопрос, поддержит ли Иран «Хезболлу» в случае полномасштабного конфликта.

«Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран», — сказал он. — В этой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать «Хезболлу» всеми способами».

Он добавил, что расширение войны не в интересах никого — ни Ирана, ни США».

Касаясь проведения президентских выборов в Иране издание написал, что избиратели выберут одного из реформатора Масуда Пезешкиана, который хочет возобновить сотрудничество с Западом, чтобы избавиться от санкций, и Саида Джалили — врага Америки.

Харази заявил, что в подходах будут «разницы» в зависимости от того, кто победит на выборах, однако общая внешнеполитическая стратегия задается руководством и не изменится.

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