Суд арабской нации был созван в воскресенье в конференц-зале отеля Ebla с участием студентов аспирантуры ряда сирийских университетов после того, как Международный уголовный суд и другие международные суды не смогли осудить сионистский режим.

Председатель суда, пояснив духовную значимость таких судов, сказал: "Этот суд не является официальным, но его можно уподобить суду совести от имени свободных и угнетенных народов, от имени которых он говорит, поскольку международные суды закрыли на них глаза из-за политических интересов под патронажем США, которые заботятся только об убийствах, разрушениях и торговле оружием".

Судебное заседание началось с представления исковых заявлений студентами аспирантуры перед судебной коллегией. Первой темой исков стало убийство мирных жителей во время войн и его криминализация в соответствии с международным правом, а также разрушение больниц, что является нарушением Женевской конвенции IV.