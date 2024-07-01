1 июл. 2024 г., 13:07
Новости ID: 85525910
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Суд арабской нации созван для суда над Израилем за преступления в Газе

1 июл. 2024 г., 13:07
Новости ID: 85525910
Суд арабской нации созван для суда над Израилем за преступления в Газе

Тегеран, 1 июля, ИРНА - Суд арабской нации, являющийся народным судом с участием судей и советников из Египта, Алжира, Ирака, Ливана и Сирии, собрался в Сирии для суда над сионистским режимом за преступления против палестинского народа в Газе.

Суд арабской нации был созван в воскресенье в конференц-зале отеля Ebla с участием студентов аспирантуры ряда сирийских университетов после того, как Международный уголовный суд и другие международные суды не смогли осудить сионистский режим.

Председатель суда, пояснив духовную значимость таких судов, сказал: "Этот суд не является официальным, но его можно уподобить суду совести от имени свободных и угнетенных народов, от имени которых он говорит, поскольку международные суды закрыли на них глаза из-за политических интересов под патронажем США, которые заботятся только об убийствах, разрушениях и торговле оружием".

Судебное заседание началось с представления исковых заявлений студентами аспирантуры перед судебной коллегией. Первой темой исков стало убийство мирных жителей во время войн и его криминализация в соответствии с международным правом, а также разрушение больниц, что является нарушением Женевской конвенции IV.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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