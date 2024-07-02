«Боли и страдания, причиненные Палестине и жителям сектора Газа, неописуемы», - отметил Канаани в сообщении, размещенном в соцсети Х.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, молчание и безразличие в отношении ко всем этим преступлениям и жестокости далеки от моральной и человеческой ответственностей, и отвергаются и осуждаются на суде человеческой совести и на суде Божьем.
Иран: ответственность сторонников Израиля в продолжении преступлений не меньше этого режима
2 июл. 2024 г., 15:15
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Тегеран, 2 июля, ИРНА – Ответственность США и других сторонников сионистского режима в продолжении ужасных преступлений против палестинцев не меньше, чем ответственность самого режима. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.
«Боли и страдания, причиненные Палестине и жителям сектора Газа, неописуемы», - отметил Канаани в сообщении, размещенном в соцсети Х.
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