Иран: ответственность сторонников Израиля в продолжении преступлений не меньше этого режима

«Боли и страдания, причиненные Палестине и жителям сектора Газа, неописуемы», - отметил Канаани в сообщении, размещенном в соцсети Х.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, молчание и безразличие в отношении ко всем этим преступлениям и жестокости далеки от моральной и человеческой ответственностей, и отвергаются и осуждаются на суде человеческой совести и на суде Божьем.