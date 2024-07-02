Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых F-16

Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент в письме, что необходимое для этого разрешение уже выдано.

Она отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда именно они прибудут на Украину, объяснив это соображениями безопасности. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.

Нидерланды в прошлом году вместе с Великобританией создали международную коалицию по закупкам F-16 для Украины. Кроме того, власти страны направили свои истребители в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.