2 июл. 2024 г., 18:39
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Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых F-16

2 июл. 2024 г., 18:39
??????? ID: 85527317
Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых F-16

Тегеран, 2 июля. ИРНА — Нидерланды выдали разрешение на поставки F-16 Украине. Минобороны страны по соображениям безопасности не стало уточнять, сколько самолетов войдет в первую партию. МИД России предупредил, что расценит их передачу ВСУ как провокацию, пишет РБК.

Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент в письме, что необходимое для этого разрешение уже выдано.

Она отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда именно они прибудут на Украину, объяснив это соображениями безопасности. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.

Нидерланды в прошлом году вместе с Великобританией создали международную коалицию по закупкам F-16 для Украины. Кроме того, власти страны направили свои истребители в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.

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