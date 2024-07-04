В четверг, 4 июля лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В данном мероприятии принимали участие представители России, Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и прочих стран.

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В документе подчеркивается, что главы государств-членов ШОС обеспокоены палестино-израильской конфликтной ситуацией и считают важным достичь соглашения, основанного на справедливом решении палестинского вопроса.

Страны Шанхайской организации сотрудничества также решительно осудили действия, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения в секторе Газа.

В нем отмечается, что страны-члены односторонних действий при применении санкций Западного блока против стран, не признающих их суверенитет. Шанхайская организация выступает против односторонних санкций, которые подрывают мировую торговлю.

Шанхайская организация сотрудничество также выступила против односторонних санкций, которые подрывают мировую торговлю.

"Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества считают важной реализацию комплексного плана совместных действий по ядерной программе Ирана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности", говорится в заявлении.

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества подчеркнули, что создание группой стран глобальной системы безопасности оказывает негативное влияние на международную безопасность.

В этом заявлении они отметили, что Шанхайская организация сотрудничества приняла инициативу «Глобальное единство ради мира, гармонии и справедливого развития» и приглашает мир присоединиться к ней.